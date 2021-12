'Sonho de uma noite de verão' chega a Salvador na terça

O espetáculo infantojuvenil "Sonho de Uma Noite de Verão" chega nesta terça-feira, 19, à Caixa Cultural Salvador, onde cumpre temporada até domingo, 24. As sessões acontecem às 15h (de 19 a 22) e às 16h (23 e 24) e os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível.

A montagem da Cia do Abração, de Curitiba, proporciona a crianças e adolescentes o primeiro contato com a obra de Willian Shakespeare. Além da peça, será oferecida uma palestra com o tema "O Teatro para Crianças e a Arte-educação", destinada a educadores, artistas e interessados, no dia 23, às 17h, após o espetáculo; e a oficina "Ludicidade no Teatro para crianças", no dia 22, entre 9 e 11h, dirigida a crianças de 8 a 13 anos.

Na montagem, os personagens da hitória original são representados por objetos do cotidiano. Um par de sapatos altos se transforma na heroína do dramaturgo inglês e um talco para os pés, o seu amado. Já os doces velhinhos contadores são vividos pelos atores.

