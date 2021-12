Solo traz reescrita para falar do amor e da falta dele

Elucubrações a respeito do amor ou da falta dele. Este é o tema do solo O Outro Lado de Todas as Coisas, com o ator Duda Woyda (O Diário de Genet/Salmo 91), que estreia nesta quinta-feira, 1º, às 20 horas, no Teatro Sesc Senac Pelourinho.

O espetáculo, que traz texto de Djalma Thürler, homenageia o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948-1996), morto há 20 anos, e os 15 anos da carreira do intérprete Duda, que também é produtor e dançarino, indicado ao Prêmio Braskem de Teatro (2010) na categoria de Melhor Ator pelo espetáculo O Melhor do Homem.

A montagem marca a estreia na direção de Rafael Medrado (Três Cigarros & A Última Lasanha/ O Diário de Genet), ator reverenciado nos palcos baianos, e Marcus Lobo. A produção é da Ateliê Voador Companhia de Teatro.

O autor e o ator

"É uma literatura de segunda mão, ou seja, uma literatura de diálogo. Tem coisas de Duda Woyda e de Caio Fernando. Estão emaranhadas", afirma o autor Djalma Thürler, um admirador da obra de Caio Fernando Abreu, que, segundo ele, "mergulhava no amor sem redes de proteção".

O dramaturgo, que está traduzindo para o espanhol obras dele, a exemplo de O Diário de Genet, Alma Encantada do Beco e O Outro Lado de Todas as Coisas, afirma que "o texto foi aquecido em leituras públicas", ou seja, a dramaturgia foi aquecida antes de chegar como cena teatral.

Já Duda Woyda diz que no processo viveu uma experiência catártica, pois fala de experiência de vida, de família, em dialogo sempre com Caio Fernando Abreu, autor, entre outros obras, de Morangos Mofados, Triângulo das Águas, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, Mel & Girassóis e Onde Andará Dulce Veiga?.

De acordo com o intérprete, "não faltam eco das vozes de Michel Foucault, Francisco Bosco e Giles Deleuze".

Direção compartilhada

Rafael Medrado, que assina a sua primeira direção em 11 anos de carreira, conta que assim que Duda o convidou para dirigir, ele chamou Marcus Lobo, que também atua na companhia, para dividir a tarefa.

Rafael diz que o trabalho tem projeção ao vivo - "A tecnologia está no palco porque as relações virtuais estão cada vez mais presentes". E complementa: "O espetáculo fala desse lugar, do lugar do amor e do luto", afirma, acrescentando que tem sido "uma experiência emocionante observar, como encenador, o processo de criação de um ator".

Marcus Lobo, que divide a direção do solo, frisa que "a ideia é do vazio metafórico, ou seja, de ressignificar a cenografia, utilizando elementos de formas não convencionais". Nesta ótica, por exemplo, um ventilador pode ser transformado em um girassol.

A vitrola toca o tempo todo Dolores Duran, Lupiscínio Rodrigues, Elis Regina, Gal Costa, entre outros artistas.



Cenografia minimalista

A cenografia minimalista (apenas uma estante, vitrola e um ventilador) é de José Dias, que assina a direção de arte. Na entrada do espaço, o público verá paredes decoradas com um grande mosaico de frases do escritor.

O Outro Lado de Todas as Coisas / Qui e sex, 20h/ Até 30 de setembro/ Teatro Sesc Senac / Largo do Pelourinho, 19 / R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

adblock ativo