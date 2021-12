Solo 'Retratos Imorais' volta a cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho

O solo Retratos Imorais volta a cartaz em setembro, no Teatro Sesi Rio Vermelho. As apresentações acontecem nos dias 8, 9 e 16 de setembro, às 20h (sábado) e 19h (domingo). A montagem é inspirada em dois contos do escritor cearense Ronaldo Correia de Brito, que estará em Salvador no dia 16 para lançar o novo romance, ‘Dora sem véu’.

O lançamento acontece na Varanda do Teatro Sesi antes do espetáculo, a partir das 17h. Quem comprar o livro terá acesso gratuito a Retratos Imorais. Após a apresentação da peça, Ronaldo Correio de Brito e o ator do monólogo, João Guisande, participam de um bate-papo com o público.

A montagem é inspirada em dois contos de Ronaldo - Mãe em Fuligem de Candeeiro e Mãe numa Ilha deserta – e traz João Guisande em dois personagens opostos: Edmundo e Marivaldo, que compartilham em cena uma solidão conhecida por muitos, moradores de ilhas desertas e paisagens de aglomerados.

Edmundo, personagem da primeira história, aceitou o “emprego” de faroleiro numa ilha depois de uma desilusão amorosa. Revive o drama da afetividade, da masculinidade, do ser ou não aceito. Edmundo tem por obrigação acender um farol que deve guiar navegantes desconhecidos. Põe luz nas trevas, tenta clarear o escuro de si mesmo e dos outros. São retratos de contradições, opostos inexplicados, resíduos de marés, tempestades e anoiteceres.

Marivaldo, personagem da segunda história, é feminino. Tem a alma delicada tocada pelas memórias absurdas da mãe. Procura o seu encontro na pintura de retratos em fuligem de candeeiro. “Ambos são invenções, podem ser pressentidos ou imaginados.

Ao elaborar seus retratos lhes roubamos a identidade ou os deixamos sem rostos. Reinventamos suas almas. Partilhamos solidões preenchidas por vazios e imagens reinventadas em intervalos poéticos”, explica Guisande.

adblock ativo