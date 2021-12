Solo de Marajó expõe a realidade amazônica

A Bahia será o primeiro estado a receber a turnê do espetáculo Solo de Marajó, criado a partir da obra do romancista Dalcídio Jurandir (1909-1979), natural de Ponta de Pedras, na Ilha de Marajó, no Pará. O autor, embora seja praticamente desconhecido pelo grande público, é reconhecido pelos pares e assina 10 romances, entre os quais Chove nos Campos de Cachoeira e Três Casas e um Rio.

A iniciativa é do grupo paraense Usina Contemporânea de Teatro, que informa que a estreia da turnê acontece nesta quarta-feira, 19, em Itabuna, às 20 horas, no Galpão 59 Espaço Cultural, com entrada gratuita. Em Salvador, o solo será apresentado sexta, 21, e sábado, 22, às 18 horas, no Teatro Vila Velha

Testemunho

"Dalcídio é autor da maior saga da literatura da Região Norte, que reunida constrói o maior testemunho literário de que se tem notícia sobre o modo de vida do homem que habita pequenas cidades e povoados na Amazônia", garante o ator Cláudio Barros.

Ele complementa: "O Solo de Marajó é o quarto espetáculo de uma pesquisa sobre o homem da Amazônia" (as outras montagens que se debruçaram sobre esta temática são Tambor de Água, Paresque e Chove nos Campos de Cachoeira, este último também adaptado da obra de Dalcídio).

Sozinho sobre o palco nu, o intérprete, que em 2016 comemora 40 anos de atuação, se utiliza da técnica do teatro físico (ênfase na partitura corporal e na gestualidade do ator) e do teatro narrativo para contar oito histórias, representando 23 personagens.

Prêmio nacional

"Represento, entre outros, o principal personagem, Mussunga, em fases diversas de sua vida, e a negra Filismina, sua ama de leite", entrega, esclarecendo que, neste tipo de teatro contemporâneo, utiliza memórias corporais de suas vivências pessoais para a dramaturgia de Dulcídio.

O solo foi contemplado com o Prêmio Myriam Muniz da Fundação Nacional das Artes (Funarte), de circulação nacional, no valor de R$ 100 mil. A ideia da turnê Solo de Marajó nos solos de outros brasis é levar a prosa do autor marajoara às terras de outros escritores regionalistas.

Circulação

Além da Bahia de Jorge Amado, o espetáculo visitará o Ceará (Rachel de Queiroz), Alagoas (Graciliano Ramos), Paraíba (José Lins do Rêgo) e Rio Grande do Sul (Érico Veríssimo). Serão duas apresentações nas capitais e uma na cidade natal de cada escritor.

O intérprete, que assina a adaptação do texto com o diretor Alberto Silva Neto, afirma que seu maior desafio foi fazer adaptação de uma obra literária de 300 páginas para uma obra teatral de 56 minutos.

Já o diretor Alberto Silva, que reforça que "o ponto de partida da encenação é a partitura corporal do ator", enfatiza que, entre outros temas, o solo trata de racismo, exploração do trabalho e exploração da mulher.

