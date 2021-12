Solo Almodóvar retorna aos palcos aos sábados em festival

O espetáculo Solo Almodóvar retorna aos palcos neste sábado, 15, e acontece nos próximos sábados do mês de março, no teatro Módulo, na Pituba. Inspirado nas obras do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, o drama traz a história de Dolores - uma travesti performática, que canta e traz relados da sua vida, seus amores e conflitos.

Interpretada pela atriz Simone Brault, o espetáculo esteve em cartaz em 2013 no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, e agora volta sendo parte do Festival Bahia em Cena - Ano II.

A montagem tem a ideia de misturar ficção e realidade ao apresentar fragmentos das obras de Almodóvar e debater temas comuns dentro do universo trans* baiano.

A personagem, então, leva ao tablado histórias reais das mulheres e homens trans* que vivem em Salvador. Como referência, são usados exemplos do livro "Travesti", de Don Kulick, além de jornais e sites voltados para o público LGBT da capital baiana.

Os ingressos podem ser adquiridos na hora, ao preço de R$ 20 inteira e R$ 10 meia. O espetáculo tem início às 20h.

Bahia em Cena

O Festival Bahia em Cena - Ano II começou nesta quarta-feira, 12, e vai até o próximo dia 30, com oito montagens baianas, entre elas: 'A Dona da história', 'Amnésis', 'Destinatário Desconhecido', 'Dissidente', 'Remendo Remendó', 'Partiste' e 'Solo Almodóvar'.

A expectativa da organização do evento é reunir 10.000 espectadores este ano.

A programação completa pode ser vista no site do festival.

