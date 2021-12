Síndrome de down é tema de monólogo premiado

Prêmio Shell 2011 de melhor ator, o intérprete Charles Fricks, apresenta, na capital baiana, o monólogo O Filho Eterno, que mostra os conflitos vivenciados por um pai após o nascimento do primeiro filho com síndrome de down.

O espetáculo, que será apresentado na Caixa Cultural Salvador, nesta sexta e sánado, 26 e 27, às 20 horas, e no domingo, 28, às 19 horas, também faturou o Shell na categoria especial (Marcia Rubin pela direção de movimento), o APTR - Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro na categoria de melhor ator, além de o Orilaxé (do Afroreggae), para a direção de Daniel Herz.

Trata-se do primeiro monólogo de Charles, 41 anos de idade, 21 de carreira profissional. "Eu sempre trabalhei em grupo, mas a partir de 2007 comecei a me questionar sobre o exercício de estar em cena sozinho. Comecei a falar com colegas, até que o amigo, o ator e produtor Pablo Samábio, me indicou o livro homônimo de Cristóvão Tezza", afirma.



Emocionante - O romance, que arrebatou os maiores prêmios literários de 2007 e 2008, como o Jabuti, APCA e o Bravo!, acompanha a luta do pai que tem dificuldade de aceitar a síndrome do filho. "Tezza, que também tem um filho com a síndrome, escreve de forma delicada, emocionante, mas às vezes até chocante", acentua o ator.

Para compor o personagem, ele diz que dispensou os laboratórios, preferindo investir na alma do autor. "Pesquisei suas entrevistas e, como não conhecia sua obra, comecei a ler seus livros. São cinco ou seis obras que me permitiram entrar no universo do escritor", diz.

Não faltaram dificuldades próprias de quem enfrenta um espetáculo solo pela primeira vez. "No início dos ensaios, com uma hora e meia já estava esgotado, mas a cada semana ganhava fôlego e, no final do processo, cheguei a ensaiar até mais de 5 horas", diz.



O medo de "dar um branco" (quando alguém esquece suas falas em cena), também comum a quem enfrenta o palco sozinho, de início rondou o intérprete, mas a medida que se apropriou do texto, o receio foi superado. No palco cênico, ele só conta com o apoio de uma cadeira.

Companhia - Criada no Rio de Janeiro em 1992, a Cia. Atores de Laura já se apresentou em várias cidades do Brasil e no exterior (festivais em Lyon, na França, e em Córdoba, na Argentina).

No repertório da trupe, são contabilizadas 16 montagens teatrais - sendo duas para crianças (A Casa Bem-assombrada, 1998, e a também premiada A Flauta Mágica, 1999).

O Filho Eterno, que tem adaptação de Bruno Lara Resende e direção de Daniel Herz, mostra a complexidade de sentimentos de um pai no aprendizado de amar seu filho.

Bruno trabalhou por quase um ano na adaptação do romance para o teatro, com todo o cuidado para preservar a qualidade literária do texto. A Caixa Cultural tem lotação para 80 lugares.

