"S'imbora, o Musical" mostra vida de Wilson Simonal no TCA

A trajetória do cantor Wilson Simonal (1939-2000), que se intitulava O Rei da Pilantragem e galgou grande sucesso nas décadas de 60 e 70, chega aos palcos baianos.

Trata-se do espetáculo S'imbora, o Musical - A História de Wilson Simonal, que será apresentado no Teatro Castro Alves neste final de semana: sábado, 31, às 21 horas, e domingo, 1º, às 20 horas.

O texto traz a assinatura de Nelson Motta, que dispensa apresentação, e Patrícia Andrade. A direção é do carioca Pedro Brício, também ator e dramaturgo. Já a direção musical é de Alexandre Elias. No palco, para dar vida ao protagonista, o ator Ícaro Silva.

O musical também conta no elenco com os intérpretes Marino Rocha, Marina Palha, Bruno Fraga, Elcio Bonazzi, Kadu Veiga, Jorge Neto, Paulo Trajano, Julia Gorman, Dennis Pinheiro, Lívia Guerra, Nathalia Serra, Ariane Souza, Renata Ricci, Ester Freitas e Gabriel Querino, que representam, entre outros, artistas que conviveram com Simonal, a exemplo de Carlos Imperial, Roberto Carlos, Eduardo Araújo e Elis Regina.

Personagem complexo

O ator Ícaro Silva, 28 anos, que representou Jair Rodrigues no espetáculo Elis a Musical, afirma que resolveu fazer audição para o personagem de Simonal por ele ser bastante complexo. "Ele é fascinante. Chegou ao céu e ao inferno. Teve uma vida difícil, era filho de uma empregada doméstica. Viveu o ápice de sua carreira, mas no fim foi abandonado pela classe artística", frisa.

O abandono do artista foi devido às acusações de que ele seria um delator, o chamado dedo-duro, do DOPS - Departamento da Ordem Política e Social, para onde eram levados os presos políticos, muitos dos quais eram assassinados. Ícaro afirma que o espetáculo não faz juízo de valor, mas pessoalmente diz: "Acho difícil [que ele seja culpado], pois ele era alienado, preocupado com grana e carrões".

Para o intérprete, que representa Simonal dos 20 aos 61 anos, ele era arrogante, "que deve ter incomodado muito". O ator faz questão de dizer que o espetáculo também fala de racismo e da cultura negra. Ícaro diz que desde o início ele e a direção optaram pela não imitação do personagem.

Carlos Imperial

O ator Marino Rocha, que faz Carlos Imperial, é outro personagem-chave no musical. "A história é contada sob a ótica de Imperial", entrega. Ele lembra que Carlos Imperial lançou nomes como Roberto Carlos, Tim Maia, Simonal e Elis. "Meu maior desafio foi passar a vibração desta pessoa que era solar, irreverentee muito original", revela o intérprete.

Entre as canções do espetáculo estão Não Vem que Não Tem, Sá Marina, País Tropical, Meu Limão, Meu Limoeiro, e Mamãe Passou Açúcar em Mim. Os figurinos (250 ao todo) são de Marília Carneiro e o cenário é de Hélio Eichbauer-, que fez cenário do emblemático espetáculo O Rei da Vela, de Zé Celso Martinez Correia.

Trajetória

Wilson Simonal, ao servir o exército, já cantava nas festas do regimento. Depoisdas forças armadas, começou a cantar em shows. Foi descoberto por Carlos Imperial e aí começa sua carreira profissional, que o tornou muito popular.

Depois das acusações de dedo-duro, ficou 20 anos sem cantar, até morrer de cirrose, causada por alcoolismo.

