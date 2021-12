Sílvia Pfeifer vive a cantora Maria Callas em Salvador

Um dia antes do seu falecimento, a cantora lírica Maria Callas (interpretada pela atriz Silvia Pfeifer) vai ao encontro do jornalista e amigo John Adams (Cassio Reis), que organiza uma exposição sobre vida e carreira da diva, então em fase de decadência.

Na galeria, entre figurinos, joias, quadros, discos e imagens, a cantora lembra da sua trajetória gloriosa no mundo lírico e também de tragédias pessoais que marcaram a sua vida, como a morte do filho.

Este é o enredo do espetáculo Callas, que trata da soprano Maria Callas (1923-1977), uma das mais importantes cantoras líricas do mundo. A peça será apresentado somente neste sábado, 24, e domingo, 25, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Figurinos

A direção é de Marília Pêra (que já interpretou Maria Callas em 1996, em Master Class). "Este é um espetáculo diferente, pois além da dramaturgia que se passa no palco, mostramos, através de projeções, documentário sobre Callas, além de fotografias", afirma atriz Silvia Pfeifer, que tem pouca experiência em teatro, mas que recebeu o convite honroso de Marília Pêra.

A intérprete revela, também, que a peça contará com réplicas de figurinos usados por Callas (oito, ao todo), que a soprano usou durante exibição de óperas como La Traviata, Tosca e Anna Bolena, por exemplo.

Silvia usa os figurinos no palco, ao mesmo tempo em que projeções mostram em um telão o momento em que a cantora vestiu os trajes. A montagem, de acordo com Silvia, inclui ainda áudios da Callas cantando. Filmes em que a diva atuou são outros atrativos.

O texto é de Fernando Duarte, que assinou À Beira do Abismo me Cresceram Asas e Orgulhosa Demais Frágil Demais.

Desafio

"Tive muito medo de fazer o papel, até que aceitei, antes de ler o texto. Callas passa por vários estados emocionais: amargurada, agressiva, frágil, emocional, etc. É um presente para qualquer atriz", acrescenta Silvia. Ela confessa que só depois da estreia sentiu que dominava melhor o papel, cheio de nuances.

A atriz, além do texto, não poupa elogios à direção de Marília Pêra, "que tem uma riqueza de detalhes". E frisa que, mesmo antes de ensaiar, fez um mergulho na vida de Callas. Sobre projetos pessoais, Silvia anuncia, oficialmente, a participação em próxima novela da Rede Globo, das 19 horas.

Turnê pelo país

O ator Cassio Reis, que dá vida ao jornalista, amigo e admirador John Adams (o texto é ficcional e este jornalista nunca existiu de fato), destaca: "Quem não conhece Callas é uma excelente oportunidade de conhecer esta mulher tão forte e tão frágil".



Cássio diz que ele representa o olhar do público sobre Maria Callas e revela que a peça está em turnê pelo país até o mês de outubro.

