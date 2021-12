Show oficial da Galinha Pintadinha chega a Salvador

Os fãs que encheram a área de comentários do A TARDE criticando a última apresentação da Galinha Pintadinha em Salvador já pode se preparar. O espetáculo oficial chega pela primeira vez na capital baiana no domingo, 9 de setembro, no Teatro Iemanjá (Centro de Convenções), com duas sessões: uma às 11h e outra às 15h30. Há ainda a possibilidade de uma sessão extra.

Os personagens Galinha Pintadinha, Sapo, Galo Carijó, Pintinho Amarelinho, Baratinha e Borboletinha vão dançar e pular em uma aventura que contará com a participação da criançada e a utilização de elementos lúdicos e visuais. Os ingressos custam R$ 80 (área VIP), R$ 60 (cadeiras) e R$ 40 (balcão).

A Galinha Pintadinha, criação dos publicitários Marcos Luporini e Juliano Prado, é um fenômeno da internet. Quem tem filho ou sobrinho, com certeza já ficou horas em frente ao computador ou da televisão dançando e cantando "A Barata", "O Sapo" e "O Pescoço da Girafa", entre outras canções infantis.

O sucesso da internet, onde os vídeos têm mais de 300 milhões de visualizações, foi para as lojas, e os DVDs da Galinha Pintadinha já venderam mais de 450 mil cópias, ganhando dois discos de "platina duplo".

