Show de Whindersson Nunes em Salvador é adiado

O comediante Whindersson Nunes adiou o show que faria em Salvador no dia 20 de julho na Concha Acústica do Teatro Castro Alves para o dia dia 10 de novembro. O motivo seria por conta dos problemas de saúde do artista.

Quem já adquiriu ingresso poderá utilizar o mesmo na nova data, sendo necessário preservá-lo, sem necessidade de troca. Caso não possa comparecer à nova apresentação, o reembolso poderá ser solicitado até odia do evento, 10 de novembro de 2019.

Para ingressos adquiridos na bilheteria do TCA ou dos SACs, o titular da compra deve se dirigir à bilheteria do TCA, apresentando documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com que realizou a compra e o ingresso do espetáculo.

Para ingressos comprados pelo site www.ingressorapido.com.br ou aplicativo da Ingresso Rápido, é necessário solicitar o estorno pelo SAC, através do site do Ingresso Rápido, respeitando o mesmo prazo.

adblock ativo