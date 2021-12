Shopping realiza Festival de Teatro Infantil em Salvador

Começa nesta sexta-feira, 1º, o Festival de Teatro Infantil do Salvador Norte Shopping. O evento, que segue até 10 de agosto, acontece sempre de quinta a domingo, às 16 e 18 horas, no terceiro piso do shopping. Serão apresentados três espetáculos, todos gratuitos:

Saltimbancos - um clássico infantil que conta a história de um cachorro, uma galinha, um jumento e uma gata que querem fugir dos seus donos. A peça aborda temas como desigualdade e exploração social. As apresentações vão acontecer nesta sexta, 1º, na quinta, 07, e domingo, 10.

As aventuras de Rosinha e o Bruxo do Nariz Vermelho - fala de uma menina estudiosa que luta junto com o Palhaço Alegria contra o Bruxo do Nariz Vermelho, que quer destruir todos os livros do planeta. A peça será apresentadas nos sábados, 02 e 09.

Mundo Lindo - os personagens Clarinha, Dona Ecológica, Dona Sujeira e Doutor Maluqueco vivem uma aventura de defesa da ecologia. As apresentações serão no domingo, 03, e na sexta, 08.

