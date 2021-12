Shopping oferece apresentação gratuita de "A Bofetada"

A Cia Baiana de Patifaria encena a esquete "Fanta e Pandora" do espetáculo "A Bofetada" na noite desta terça-feira, 3, no piso L3 do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão. A apresentação, que faz parte da programação do mês das mães do estabelecimento, começa a partir das 19h e é gratuita.

Os atores Diogo Lopes Filho e Lelo Filho (que também dirige a montagem), que interpretam as professoras universitárias Pandora Luzia e Fanta Maria, respectivamente, prometem receber os consumidores que prestigiarem o espetáculo com uma descontraída aula, recheada de comentários irônicos e divertidos improvisos.

Só Acontece Comigo

Já na quinta-feira, 5, também às 19 horas, é a vez do ator, humorista e cantor Renato Fechine proporcionar boas gargalhadas com seu novo espetáculo, intitulado "Só Acontece Comigo!". A apresentação, que tem direção de Nelson Freitas e Cristiane Mendonça, é gratuita.

