Sesc Senac Pelourinho terá peça circense

A arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho receberá a peça Histórias Contadas de Cima com efeitos circenses a partir da quinta-feira, 12. O espetáculo trará o mundo dos circos e feiras de antigamente com personagens míticas, como Matilde, Monga e Sônia Sonâmbula. As sessões acontecerão nos dias 12,13,14 e 26, 27, 28 de novembro, às 20h.

As histórias de cinco mulheres vão ser contadas do alto, em estrutura montada na arena do teatro, com trapézio, tecido em rede, escada giratória e cadeira aérea, além das cenas feitas do chão. A entrada custa R$10, a inteira, e R$5, a meia.

Vencedor do Prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo, Histórias Contadas de Cima tem elenco formado pelas artistas circenses Bia Simões, Carol Guedes, Luana Serrat, Nana Porto e Nina Porto e os músicos Beto Portugal e Juraci do Amor. Dramaturgia e concepção de Fábio Espírito Santo e encenação de Rino Carvalho.

