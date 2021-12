Sérgio Mallandro traz espetáculo de stand up para Salvador

"Não é só glu glu, yeah yeah. Tem histórias muito divertidas e eu garanto que este espetáculo, assistido por mais de dois milhões de pessoas, vai também agradar ao baiano". A afirmação é do humorista Sérgio Mallandro, que traz a Salvador o Stand Up Comedy, que será apresentado neste sábado, 15, às 20 horas, no Centro de Convenções do Hotel Sol Bahia, Patamares.

Mallandro, apesar do jeito moleque de sempre, tem 30 anos de carreira. Contabiliza na sua trajetória também a experiência de apresentador (entre outros, o programa infantil Oradukapeta) e ator (atuou, entre outros, em Menino do Rio ,1981, Garota Dourada, 1984, O Trapalhão na Arca de Noé, 1983, e As Aventuras de Sérgio Mallandro,1985). Em 2007 atuou no curta Ópera do Mallandro e, mais recentemente, em 2010, em Muita Calma Nessa Hora.

Histórias pessoais

Ele informa que não vão faltar histórias de sua carreira e de sua vida. "Nas histórias cito meu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Montes, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos, entre outros", diz. Casado, pai de três filhos, Mallandro vai contar também como é viver e morar junto com sua ex-mulher Mary Mallandro, que ainda toma conta de seus negócios. "É uma casa de sete quartos", diz, entre riso.

O humorista afirma que é um grande prazer se apresentar na Bahia. "Gosto muito de estar no palco neste estado. Há dois meses, por exemplo, fiz um evento pela Shell na Costa do Sauípe", revela.

Interação com o público

Mallandro acentua que durante o stand up comedy há espaços para uma boa participação do público . "No final abro a Porta dos Desesperados e o público adora", garante. Neste quadro, apresentado originalmente no Oradukapeta, os participantes escolhiam entre três portas, sendo que atrás de uma delas havia prêmios, nas outras havia "monstros" fantasiados.

Mallandro aproveita para falar de outras projetos. "No ano que vem, em março, estarei participando de um filme sobre aventuras", afirma, sem adiantar muita coisa.

Discografia

Como bom palhaço que faz de tudo um pouco, Mallandro também lançou vários discos, como Oradukapeta (1988), - Pula, Brinca, Agita (1989), Inspector Faustão (1991) , Sérgio Mallandro (Coletânea, 1996 ) e Festa Funk do Mallandro e as Mallandrinhas (2000). No mais, é conferir o ídolo trash, que traz muito da infância nas performances.

