Sátiras, modinhas e humor com Juca Chaves

O humorista, compositor e músico Juca Chaves, o menestrel do Brasil, volta a mostrar toda a sua irreverência e talento no stand up Finalmente em Pé... Quase, que será apresentado nesta sexta, 7, e no e sábado, 8, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, no Teatro Jorge Amado.

Juca Chaves, 75, 58 anos de carreira artística, lembra que o gênero stand up (termo que designa um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé), embora esteja tendo muito sucesso com a nova geração de humoristas, não é novo.

"Desde o final da década de 1950 que, aqui no Brasil, esta técnica já era executada por mim e humoristas da minha geração, como Chico Anysio e o Zé Vasconcelos. Tanto que criei o sit down (quando o humorista se apresenta sentado)", destaca.

Sutilezas - Sobre o espetáculo, "o menestrel maldito" (o apelido foi dado pelo radialista Flávio Alcaraz Gomez) conta que traz sátiras políticas e sociais, modinhas de amor e humor.

"É o que as pessoas chamam de humor inteligente, que é muito baseado no humor inglês, mas difícil de entender e cheio de sutilezas", afirma.

E quem acompanha a carreira de Juca sabe o quanto o seu humor é refinado e crítico, o que, aliás, já lhe causou sérios problemas políticos.

Juca, que foi perseguido pelo regime militar da ditadura brasileira, garante que foi o primeiro a usar o termo tesão, alvo da censura, que também criticava palavras comuns como virgem e sexo.

Malvisto por Salazar - Juca também enfrentou problemas em Portugal. Por incomodar o governo de Salazar com suas sátiras que então ganhavam espaço nas rádios e televisão locais, acabou sendo expulso deste país.

Depois de uma passagem breve pela Inglaterra, foi transferido para a Itália, onde fez grande sucesso, lançou discos e ganhou programa de televisão.

De volta ao Brasil, apresentou programas de televisão, lançou discos e fez shows. Na década de 1980, lançou sua gravadora independente, a Sdruws Records.

Há 30 anos, o humorista mora em Itapuã, com a esposa Yara e as duas filhas adotivas ou "do coração", como prefere chamar, Maria Clara, 15, e Maria Morena, 13.

È o seu porto seguro, embora tenha um teatro em São Paulo (o Teatro Juca Chaves, no Itaim Bibi) e faça shows por todo o Brasil.

Juca não deixará de criticar os políticos brasileiros. "O governo endividou o Brasil. Só não se investe em cultura e educação", afirma. Totalmente contrário ao incentivo de espetáculo grátis e à meia-entrada, o humorista diz que as leis brasileiras só favorecem os bandidos.

