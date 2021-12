Sargento Getúlio é apresentado gratuitamente em Salvador

O monólogo Sargento Getúlio será apresentado em Salvador, nesta sexta-feira, 22, às 20h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. A entrada é gratuita.

Baseado no romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro e com direção e adaptação de Gil Vicente Tavares, a montagem teatral conta a história de Getúlio, um rude sargento que tem a missão de levar um prisioneiro, que é inimigo político de seu chefe, de Paulo Afonso a Aracaju.

No meio do caminho, em virtude de uma mudança no panorama político, o sargento recebe a ordem para soltar o prisioneiro, mas devido a seu temperamento avesso às mudanças, ele decide terminar a missão que lhe foi confiada, contra tudo e contra todos.

adblock ativo