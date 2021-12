Salvador sedia festival de teatro latino-americano

Salvador vai sediar, pela primeira vez, o Festival Itinerante de Teatro Latino-americano Âmbar (II Fitlã), que acontecerá entre os dias 26 de fevereiro e 8 de março, em vários espaços culturais da cidade. Trata-se da primeira edição do evento no país. A primeira, em 2013, foi realizada na Costa Rica.

A programação do II Fitlã conta com 16 espetáculos teatrais (sete internacionais e nove locais), três performances urbanas (duas internacionais e uma local), cinco exibições de vídeo (quatro internacionais e uma local), três mesas redondas, intituladas Conversatórios, e três bate-papos que tratam sobre crítica teatral.



O público poderá ainda participar de seis oficinas gratuitas e conferir as exposições Âmbar na Estrada: Cinco Años de Cartografía Escénica por Latinoamerica, de fotografia, e Mãe América, de artesanato.

Panaceia Delirante

Realizado pelo Coletivo Âmbar (rede formada por artistas de teatro e pesquisadores), o evento reúne artistas cênicos, performers e pesquisadores de sete países da América Latina (Argentina, Costa Rica, Colômbia, Brasil, Equador, México e Peru). O apoio financeiro de R$ 50 mil, vem do Iberescena: Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-americanas.



A edição brasileira tem produção assinada pelo Panaceia Delirante, em parceria com a Cardim Projetos e Soluções Integradas, além da delegação brasileira do Coletivo Âmbar.



A coordenadora de comunicação do Fitlã e membro do grupo baiano Panaceia Delirante, Milena Flick, frisa que o festival se afirma como um espaço para discutir caminhos contemporâneos de produção e criações autorais dos grupos da América Latina. Flick conta que o Coletivo Âmbar foi formado em 2010, em Quito, Equador.



Atrações internacionais

Não faltam atrações instigantes. Entre os espetáculos, Trocitos de Papel (do México), com títeres da Cia Merequetengue. Em um pequeno teatro de papel, com figurinos e bonecos, um bonequeiro tenta descobrir por que os gatos têm sete vidas. Será apresentado dia 28, às 15 horas, no Teatro Sesc Senac, Pelourinho.

Já El Colibrí: Travessia em Mi Maior (Argentina), com atuação, direcão e dramaturgia de Gonzalo Alfonsín, conta a história de um homem pássaro que visita cidades. A apresentado acontece no dia 1º de março, no Espaço Xisto Bahia, às 19 horas.

O espetáculo Malanoche, do Grupo de Teatro Espalda de Bogo (Peru), reflete sobre a violência, através da conversa de dois jogadores de bilhar. A apresentação será no dia 2 de março, às 20 horas, no Bar Dubliners, Rio Vermelho.



Do Peru, também será apresentado Vida de Miel - que tece crítica sobre os reality shows -, no dia 3, às 20 horas, na Casa Preta, Dois de Julho. São apenas algumas das atrações.



Atrações locais



Entre as atrações locais, Exu, A Boca do Universo, que será apresentado no próximo dia 27, às 19 horas, no Teatro Sesc Senac, Pelourinho, e O Vento da Cruviana , dia 5, no Espaço Cultural da Barroquinha, às 19 horas. Assinam a curadoria do festival os diretores/atores Fernanda Paquelet e João Lima.



As exposições Âmbar na Estrada: Cinco Años de Cartografía Escénica por Latinoamerica (fotos) e Mãe América (artesanatos) podem ser conferidas, no dia 26, a partir das 11, no Teatro Martim Gonçalves.



"Queremos ampliar o intercâmbio entre artistas latino-americanos, fortalecer os laços com a comunidade e dar maior visibilidade ao Coletivo Âmbar", afirma Lílith Marques, diretora de recursos do Festival Itinerante de Teatro.



O quê: Festival Itinerante de Teatro Latino-americano Âmbar (II Fitlâ)

Quando: De 26 de fevereiro a 8 de março

Onde: Diversos teatros e espaços culturais de Salvador

Quanto: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada para idosos, crianças menores de 12 anos e estudantes)

