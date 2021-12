Salvador recebe o espetáculo Mais que Dilmais em novembro

O monólogo de humor Mais que Dilmais, do comediante mineiro Gustavo Mendes, de 23 anos, chega a Salvador no mês do novembro. As apresentações acontecem entre os dias 1º e 3, sexta e domingo às 21 horas e sábado às 22 horas, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. O ingresso custa R$ 60 (inteira).

Contratado pela TV Globo para fazer parte do elenco do Casseta & Planeta Vai Fundo, onde imitava Dilma Rousseff, o ator reúne no palco os melhores momentos de suas apresentações no papel da presidente.

Além disso, em Mais que Dilmais, Mendes faz uma compilação dos seus principais textos, piadas e performances musicais, como ver Maria Bethânia cantando funk, e Alcione, Roberto Carlos e Ana Carolina em situações engraçadas.

O espetáculo ainda tem a participação do músico mineiro Julio Fonseca, que, com o teclado, dá o tom, efeitos e ainda mais vida ao monólogo de humor.

adblock ativo