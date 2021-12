Sai a lista dos indicados ao Prêmio Braskem de Teatro

A Braskem divulgou na tarde desta quinta-feira, 9, a lista dos indicados à 21ª edição do Prêmio Braskem de Teatro 2013. Foram avaliados espetáculos baianos considerados profissionais e inéditos, que estiveram em cartaz no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2013 em Salvador.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infanto-Juvenil receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, enquanto os demais serão contemplados com um prêmio no valor bruto de R$ 5 mil cada.

A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 23 de abril.

Confira a lista dos indicados nas oito categorias:



ESPETÁCULO ADULTO

Casulo

Destinatário Desconhecido

Éramos Gays

Longa Jornada Noite Adentro

Três Versões da Vida



INFANTO JUVENIL

A História Que A Manhã Contou ao Tempo

Barrinho

Legal TchanTchanTchan

O Menino Detrás das Nuvens

Os Saltimbancos da Esperança



TEXTO

Ilma Nascimento e Agamenon Abreu, por A Ave

Paulo Atto, por A Conferência

Ângelo Flávio, por Casulo

Fausto Soares, por Eu Sou Um Dom Quixote

Vinicius Morais, por Solo Almodóvar



DIRETOR

Ewald Hackler, por Três Versões da Vida

Fernanda Paquelet, por Barrinho

Harildo Deda, por Longa Jornada Noite Adentro

Luis Alonso, por A Conferência

Zeca de Abreu, por Destinatário Desconhecido

ATOR

Ângelo Flávio, por Casulo

Cláudio Machado, por Destinatário Desconhecido

Fábio Vidal, por Joelma

Kadu Veiga, por Nunca Nade Sozinho

Wanderley Meira, por Longa Jornada Noite Adentro



ATRIZ

Joana Schnitman, por Longa Jornada Noite Adentro

Kátia Leal, por FicVeiFicLegal

Luiza Prosérpio, por Três Versões da Vida

Márcia Andrade, por Três Versões da Vida

Simone Brault, por Solo Almodóvar



REVELAÇÃO

Denise Correia, pelo trabalho de atriz de Legal TchanTchanTchan

LP Nolasco pelo trabalho de ator em Eu Sou Um Dom Quixote

João Victor Sobral pelo trabalho de ator em Eu Sou Um Dom Quixote

Amaurih Oliveira, pelo trabalho de ator em Éramos Gays

Fausto Soares, pela direção de Eu Sou Um Dom Quixote



CATEGORIA ESPECIAL

Igor Epifânio, Jacyan Castilho, Paula Lice e Cacilda Povoas, pela concepção e realização de Um Piano, O Bolero e A Galinha

Eduardo Tudella, pela iluminação e cenografia de Longa Jornada Noite Adentro

Gerônimo Santana, pela direção musical de Éramos Gays

Rodrigo Frota, pela cenografia de A Capivara Selvagem

Zuarte Jr. e Agamenon Abreu, pela cenografia e figurino de A Ave

