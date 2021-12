"Ruína de Anjos" terá apresentação única nas ruas do Politeama

O espetáculo "Ruína de Anjos" irá ser apresentado somente um vez nesta terça-feira, 3, às 20h. A peça terá como ponto de encontro o Centro Comercial do Politeama e será encenada pelas ruas próximas do estabelecimento. Para assistir, os interessados podem adquirir uma entrada pagando o valor que acharem necessário e a reserva deve ser feita através do e-mail aoutra@gmail.com.

A temática d'A Outra Companhia de Teatro nessa montagem é apresentar um olhar sobre as minorias do centro urbano, além da violência e marginalidade. O espetáculo mistura intervenção urbana, performance e teatro de rua.

No desenrolar da história será abordada a reabertura de cinema de bairro e com isso a busca da importância que isso tem no local. Entre os personagens estão uma travesti prostituta, um pastor traficante, um paraplégico que vende café, uma moradora catadora de lixo, uma artista de rua e um burguês homofóbico.

"Ruína de Anjos" tem como inspiração a obra "A Missão", escrita pelo autor alemão Heiner Muller, que aborda como tema um cenário mundial pós-guerra.

adblock ativo