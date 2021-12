Roteirista do Zorra dirige filme de comédia com atores baianos em Salvador

O roteirista-chefe do programa Zorra, da Rede Globo, Celso Taddei está em Salvador para dirigir o filme de comédia "Teste Baiano", que ele também roteirizou. No elenco, participaram atores baianos agenciados pela atriz e empresária Rada Rezedá.

Celso Taddei também aproveitou a estadia para ministrar uma oficina de esquete na cidade, em que os alunos matriculados puderam participar como figurantes do filme. O curta-metragem está sendo gravado pela produtora Santo Guerreiro Cine TV e contou com o apoio do Salgados Xibiu de Mainha e Joy Alimentos.

