Romeo e Julieta ganha versão com capoeiristas baianos

Escrita por Willian Shakespeare, entre 1591 e 1595, a peça teatral Romeo e Julieta ganhará um versão contemporânea composta por um elenco que reúne 12 capoeiristas baianos e a bailarina brasileira radicada na Áustria, Márcia Jaqueline.

O espetáculo do diretor e coreógrafo francês Philippe Talard será apresentado no palco do Teatro da Casa do Comércio, nos dias 26 e 27 de outubro, às 20h, na Casa do Comércio, com produção da Carambola Produções.

A primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio e do Ballet Landestheater de Salzburg, na Áustria, Márcia Jaqueline interpretará Julieta, além disso, será o único papel interpretado por uma mulher.

Romeo será vivido por Dielden Alves Costa e o restante do elenco conta atores amadores, capoeiristas da Abadá Capoeira, conhecida pelo trabalho que o instrutor Jenipapo desenvolve com jovens em situação de risco social e estado pessoal.

O Phillipe Talard pretende surpreender o público com mudanças em cena e no final do espetáculo, trazendo para os dias de hoje o cenário de conflitos entre as famílias Montéquio e Capuleto.

