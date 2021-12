Romance baseado em cartas é representado em montagem teatral

Tomo Suas Mãos nas Minhas, texto teatral inédito no Brasil, narra o romance entre Anton Tchekhov e Olga Knipper, interpretados pelos atores Roberto Bomtempo e Symone Strobel, e será apresentado nesta sexta, 28, e sábado, 29, às 20h, no Teatro Sesc Pelourinho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O espetáculo foi escrito com base nas correspondências amorosas entre Anton Tchekhov e Olga Knipper. Ela, uma jovem atriz iniciante; ele, um escritor renomado mais velho e já doente de tuberculose.



O casal se conhece em uma leitura de A Gaivota no Teatro de Arte de Moscou. Devido ao clima gélido daquela cidade, Tchekhov passava uma boa parte do ano em Ialta, longe de Olga, que precisava permanecer em Moscou por conta dos seus compromissos com o teatro. Ao todo, foram mais de 400 cartas durante seis anos.



O texto teve grande sucesso nas adaptações teatrais em capitais europeias como Londres, Paris, Madri e Roma, e cidades americanas, como Nova Iorque e Boston. Agora, no Brasil, chega a Salvador depois de temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo.

adblock ativo