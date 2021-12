Rolezinho de ratinhos é tema de espetáculo infantojuvenil

Três ratinhos em busca de diversão decidem fazer um "rolezinho" no shopping, mas são barrados pelos ratos-seguranças, que avisam que shopping não é lugar para roedores. Com este enredo, que reflete sobre liberdade, além de preconceito racial e social, o espetáculo musical Bonde dos Ratinhos volta a cartaz no Vila Velha.

A peça, que estará em cartaz sempre aos sábados, às 16 horas, e domingos, às 11 horas, até o dia 5 de abril, está concorrendo ao Prêmio Braskem de Teatro nas categorias melhor espetáculo infantojuvenil e especial (trilha sonora de Ray Gouveia).

O texto é de Isac Tufi, a coreografia e preparação corporal de Rita Brandi e a iluminação de Márcio Meirelles. Em cena, 12 atores da Universidade Livre de Teatro Vila Velha.

Mesma estrutura

A diretora Zeca de Abreu informa que, com exceção da substituição de dois atores (Eduardo Coutinho, no lugar de Franklin Albuquerque, e Leno Sacramento, do Bando de Teatro Olodum, no lugar de Rodrigo Vila), o espetáculo continua com a mesma estrutura de quando estreou, no final do ano passado.

Ela diz que esta é a sua primeira parceria com o dramaturgo Isac Tufi (Pá Lavra). "Conheci Tufi através do também dramaturgo Claudio Simões. Queria que ele fizesse um texto para mim. Simões o indicou para mim e eu amei o texto de Tufi, que fala de questões tão atuais como o rolezinho", diz.

Zeca, atriz de dramas e comédias, há 11 anos enveredou pela direção e vem colhendo sucessos. Seu primeiro espetáculo, H20- Uma Fórmula do Amor, ganhou o Prêmio Braskem e, em 2013, o espetáculo adulto que ela dirigiu, Destinatário Desconhecido, concorreu na categoria melhor espetáculo. Acabou sendo agraciado na categoria Melhor Ator (Claudio Machado).

Este ano, com a indicação de Bonde dos Ratinhos, Zeca diz que ficou muito feliz pelo reconhecimento de sua trajetória, mas que não fica presa em especulações. "Quero mesmo é produzir sempre. Este ano, minha meta é montar dois espetáculos, um adulto e um infantil, com diferentes estéticas. Por enquanto estou na fase de pesquisa de texto", frisa Zeca.

