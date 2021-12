"Risadaria" traz panorama do humor brasileiro em stand up

De cara limpa, sem cenário, figurino ou maquiagem, há uma década humoristas vêm conquistando o público brasileiro com textos autorais e espetáculos no formato stand-up comedy. Alguns expoentes desta cena se apresentam no Teatro Castro Alves (TCA) no "Risadaria". As sessões acontecem neste sábado, às 18 e 21 horas, e domingo, às 20h30. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

Até dezembro, a turnê vai levar espetáculos inéditos de diferentes gêneros a oito cidades brasileiras. Em Salvador, a programação conta com shows do baiano Luis Miranda (este somente no sábado), de Marco Luque, Rodrigo Fernandes, Marcos Casuo e Victor Sarro.

Um dos pontos altos do festival é abranger diferentes estilos numa mesma apresentação, o que permite ao público conhecer um recorte variado do que se faz no País, a partir do trabalho de humoristas que fazem sucesso nos palcos, na internet ou na televisão.

"Cada um vem de um lugar diferente e com propostas diferentes", destaca o comunicador e humorista Paulo Bonfá, criador e curador do "Risadaria".

Um dos nomes representativos do stand-up nacional, Marco Luque é conhecido pela atuação no programa "CQC" e por diversos personagens de vídeos publicados em seu canal no YouTube (marcoluquetv).

São tantos, que durante a semana ele ainda não sabia quais desembarcariam em Salvador. "Pode ser o Jackson Five, o Mustafary, um cara inspirado no povo baiano, preocupado com meio-ambiente em geral, ou outro", comentou.



Luis Miranda empresta seu sotaque baiano a personagens exagerados no teatro, na TV e no cinema, enquanto Victor Sarro se tornou conhecido por integrar o elenco do grupo Comédia Em Pé.

Já Marcos Casuo traz para o espetáculo a arte do clown e a experiência de oito anos viajando o mundo com o Cirque du Soleil. Rodrigo Fernandes, que ficou conhecido pelo Jacaré Banguela (um dos mais antigos blogs de humor do País), é outro que atua na TV.

"O Luís é dono de um talento incrível, desde o tempo do Terça Insana, com seus personagens engraçadíssimos. O Casuo faz um palhaço fantástico. Victor e o Rodrigo têm um humor muito inteligente e atual", afirma Luque sobre os colegas.

Humor brasileiro



O "Festival Risadaria" surgiu em 2010 visando descobrir novos talentos do humor nacional e se consagrou em números como o maior festival do mundo: sua sexta edição foi vista por quase 1,5 milhão de espectadores, durante 24 dias, em São Paulo.

"O stand-up é mais uma vertente do humor brasileiro, que já era muito forte com personagens, imitadores, esquetes", afirma Paulo Bonfá.

"Quando falam que o Brasil é o país do futebol e do Carnaval, costumo dizer que é o país do humor. Conheço quem não goste de futebol e de Carnaval, mas não conheço quem se recuse a dar uma boa risada", completa.

Para ele, os espetáculos humorísticos cumprem papéis importantes na cena brasileira e colocam a comédia no mesmo patamar de cultura que gêneros como dança, música, artes plásticas.

"O que a gente percebe é que, primeiro, nós somos formadores de plateia para muitas pessoas que não têm hábito de frequentar teatro e eventos culturais. Além disso, verdades ditas através do humor se tornam mais leves e aceitavéis".

