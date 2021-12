Ricardo Castro traz R$1,99 de volta ao Teatro Molière

O ator Ricardo Castro atualiza as questões do monólogo que há 12 anos faz rir e pensar o público, trazendo de volta R$1,99. A reestreia do espetáculo será nesta sexta-feira, 2, no Teatro Moliére, onde fica em cartaz até o dia 18 de novembro, sempre de sexta a domingo, às 20 horas.

Montado pela primeira vez em 1999, o espetáculo já alcançou mais de 600 mil espectadores circulando pelo Brasil e Argentina e gerou indicação de prêmios para o ator, que também dirige e assina o texto.

A peça aborda temas atuais (sejam sociais, políticos ou econômicos) que influenciam a vida e o relacionamento de toda a sociedade.

