Ricardo Castro celebra 15 anos de "R$ 1,99" no TCA

O monólogo "R$ 1,99" completa 15 anos e o ator Ricardo Castro resolveu celebrar a trajetória de sua montagem com uma apresentação unica no Teatro Castro Alves (TCA), no próximo dia 8 de março, domingo, às 20 horas. Sucesso de público, a peça já teve diversas temporadas e passou por várias cidades brasileiras.

"R$ 1,99" foi o primeiro espetáculo solo de Ricardo Castro, que também foi escrito, dirigido e interpretado por ele, que também assina as funções de iluminador, sonoplasta e figurinista da peça.

Em clima de comemoração, Ricardo promete levar ao palco não só as notícias mais recentes do Brasil e do mundo, mas também fazer uma retrospectiva desses últimos quinze anos. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60.

adblock ativo