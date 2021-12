Revelo explora a afetividade homossexual masculina

Dois homens que se amam e querem se casar de forma tradicional: busca por igualdade ou repetição vazia de um padrão hétero-normativo? Esse é um dos questionamentos que o espetáculo Revelo traz. A peça, cuja entrada é gratuita, estreia nesta quinta-feira, 28, e fica em cartaz até 14 de junho, de quinta a domingo, às 20h, no Palacete das Artes. Os ingressos serão distribuídos no local uma hora antes do espetáculo.

Com texto de Daniel Arcades e direção de Thiago Romero, a peça conta, em tom que mescla o novelesco com o poético, a história de cinco personagens masculinos inseridos no universo homossexual, cujo foco está na celebração de um casamento: dois homens que querem se casar em uma cerimônia tradicional, um convidado que não acredita na união tradicional, um cerimonialista que vive sozinho e um assistente apaixonado por uma travesti que acredita que não foi feita para casar.

Reflexão

A peça é resultado da pesquisa que Thiago Romero, diretor do espetáculo e fundador do grupo Teatro da Queda, vem fazendo sobre o universo homossexual masculino. "São cinco atores em uma peça sobre amor, sobre afeto, na qual nós queremos gerar uma reflexão sobre os padrões de normalidade dentro do universo masculino", explica Romero.

De acordo com o dramaturgo Daniel Arcades, a peça traz uma discussão que vai além do território poético e filosófico, e adentra o campo político-social, haja vista a necessidade de falar sobre homossexualidade. "Este é um espetáculo extremamente político, e nossa intenção é fazer com que o espectador reflita. É uma temática bastante pertinente, pois no Brasil ainda há muitos casos de crimes homofóbicos."

A peça faz parte do projeto Três Ditos dos Meus Afetos, financiado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e Fundação Cultural do Estado da Bahia, que prevê a circulação dos espetáculos Abismo e Trespassado por oito cidades da Bahia.

adblock ativo