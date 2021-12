Retrospectiva: protagonismo feminino é destaque da cena teatral em 2017

A cena teatral de 2017 teve como maior destaque o protagonismo feminino. Os solos, de uma maneira geral, continuaram ainda muito presentes nos palcos (até por conta da falta de recursos), mas este ano muitos projetos debateram questões da mulher, o lugar da fala, violência, política e subjetividade.

Nesta linha, vale ressaltar o Tristes, Loucas e Más, Festival de Mulheres em Cena, que preencheu uma lacuna na capital baiana, já que, apesar da amplitude dos debates em torno das mulheres, não existia um festival específico para o gênero. Fez bonito.

Com ações que tinham como objetivo impactar esferas de construção política e social, fomentou reflexões sobre direitos igualitários. A mostra reuniu 13 solos de diferentes estéticas, além de debates.

Experimento cênico

Também o experimento cênico Sobre Mulheres, Cavalos e Lobos, com encenação, texto e performance de Fernanda Veiga e Will Brandão, abordou o despertar da mulher para sua essência ancestral a partir da potência do feminino selvagem. O lugar de escuta do masculino também foi realçado nesta pesquisa, que ainda sinalizou para ocupação de espaço não convencional: O Charriot, localizado na Conselheiro Lafayete, Comércio.

Já o espetáculo Donas – Comédias Que Elas Cantam reuniu as histórias e canções guardadas nas memórias de mulheres de Madre de Deus, São Francisco do Conde e região. A peça percorreu as ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Outro projeto de valorização da memória e da mulher foi Assoalho de Lembranças, que marcou o encerramento do projeto Minha História Conto Eu, realizado pela atriz e bonequeira Alessandra Flores, com participação da jornalista e escritora Bruna Hercog, com mulheres de península Itapagipana. São apenas alguns exemplos.

Retorno de Gideon

Apesar da diminuição de verbas, os festivais mantiveram a qualidade, como o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, (o Fiac Bahia) e o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (o Filt). A Cena tá Preta, do Vila Velha, também mostrou resistência.

O retorno aos palcos de um ator do porte de Gideon Rosa também merece ser destacado, assim como a atuação de Marcelo Flores, que foi alvo de elogios. Ambos atuam em Um Vânia, direção de Gil Vicente Tavares, que, aliás, vem se impondo cada vez mais regularmente na cena.

Ainda para marcar a retrospectiva, vale lembrar os 40 anos de carreira de Fernando Guerreiro, que voltou com a comédia De um Tudo; os 40 anos de carreira do ator baiano Hilton Cobra, com Traga-me a Cabeça de Lima Barreto; os 30 anos de carreira de Celso Júnior, com o texto do argentino Juan Ignacio Crespo A Persistência das Últimas Coisas; e o retorno de Luiz Marfuz à dramaturgia, com texto engenhoso (Traga-me a cabeça de Lima Barreto). Mas no geral foi um ano morno. Faltaram mais ousadia e provocações.

Outras vozes

A TARDE convidou o diretor teatral e gestor cultural Fernando Guerreiro e o ator, dramaturgo e produtor Wanderley Meira para colaborar nas impressões sobre 2017.

Entre os acertos, Guerreiro destaca "a volta de Gideon aos palcos, com Um Vânia, de Gil Vicente, e a peça Woyzeck, direção de Caio Rodrigo (codireção de Guilherme Hunder), além de Fernanda Júlia como encenadora". Sobre os espaços, lembra que "o Teatro Gregorio de Mattos e o Espaço Cultural da Barroquinha foram implantados e frequentados", chamando a atenção para o anúncio da reforma da Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

O encenador acredita que a cena da diversidade sexual continua forte e celebra o fato de o espetáculo sucesso na Internet Frases de Mainha chegar ao teatro. Lamentou a curta temporada dos espetáculos em casas (alguns visando apenas ao júri do Braskem).

Festac

"Destaco a realização do Festac – Festival Estudantil de Artes Cênicas, idealizado por Guilherme Hunder e Marcos Lobo em parceria com a Escola de Teatro da Ufba", afirma o ator e produtor Wanderley Meira.

"Quando jovens artistas se propõem a ser empreendedores e realizadores de suas ideias em um evento que envolve inúmeros artistas de diversas instituições, incluindo cidades do interior, sentimos um sopro de esperança para novos dias", acrescenta.

Wanderley fez questão de citar Guilherme Hunder. "Com apenas 23 anos e vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2016 (infantojuvenil), este ano realizou um projeto sobre tratamento do lixo, em parceria com escolas da rede pública, e montou o espetáculo Eca! Quanta Sujeira!, dirigiu Ponto e Vírgula e codirigiu Woyzeck".

Para Wanderley, as questões de gênero se mantiveram no cerne das discussões, mas ele concorda que "o lugar e o reposicionamento da mulher ganhou destaque em inúmeros solos e projetos". Negativo? "Acho que as produções têm se preocupado pouco em captar novos públicos. Tenho visto a sociedade se afastar dos nossos teatros", finaliza.

adblock ativo