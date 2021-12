Renato Piaba se apresenta no Teatro Jorge Amado

O humorista Renato Piaba faz temporada de seu espetáculo Renato Piaba é Show a partir do próximo dia 11 e até 24 de fevereiro, no Teatro Jorge Amado. As apresentações acontecem de sexta e sábado, às 22 horas, e domingo às 21 horas.

Em cena, Piaba apresenta seus melhores "causos e estórias" e revive várias esquetes dos shows Dr. Piaba, Na Cama com Piaba, Intimidades.Com e O Contador de Histórias. Há também textos inéditos, trabalhando o cotidiano das pessoas nas situações mais cômicas.

