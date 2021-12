Renato Fechine se apresenta no Teatro jorge Amado

O humorista Renato Fechine se apresenta na próxima sexta-feira, 18, no teatro Jorge Amado na Pituba, às 20h. Com o espetáculo 'Só Acontece Comigo', Fechine retrata a sua trajetória e divide com o público as situações engraçadas do seu cotidiano.

Ao longo do espetáculo o artista traz personagens como o Embaixador da Paz, Sirley e Paulinho, sucessos nacionalmente reconhecidos no CD Folia e Fuleragem. Os ingressos custam R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira e podem ser adquiridos no local do evento.

