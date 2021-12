'Remendo Remendó' volta à Sala do Coro neste sábado

O espetáculo infanto-juvenil Remendo Remendó volta à Sala do Coro do Teatro Castro Alves neste fim de semana. As sessões acontecem no sábado e domingo, 16 e 17, às 16h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

A montagem, indicada ao Prêmio Braskem de Teatro em 2011 como Melhor Espetáculo Infantil e Revelação para o diretor Luiz Antônio Jr., circulou por diferentes municípios baianos antes de retornar à capital.

Ambientada numa pequena cidade do interior, a peça traz um concurso contadores de histórias organizado pelo prefeito Aprígio. Para tal feito ele convoca quatros contadores (o sábio senhor Firmino, a extrovertida Porcia, o intelectual Corisco e o esperto Alexandre) que dispostos a vencer e levar os prêmios revisitam a cultura nordestina na pele de diversos personagens.

