Relações amorosas e de gênero em destaque

“As pessoas vão gostar muito desta comédia despretensiosa, tanto pela qualidade dos atores, como pela trama, que trata dos problemas cotidianos de vários casais, o que faz com que o público se identifique.”

A afirmação é do diretor, ator e roteirista premiado Alan Miranda, em relação ao espetáculo Como Acabar seu Casamento, que volta a cartaz neste sábado, 4, no Teatro Módulo, às 20 horas. A montagem fica em cartaz todos os sábados no teatro, até o próximo dia 25.

O texto, de Vinnicius Morais, leva ao palco dois casais e uma amante e coloca em cena a discussão de quem resolve trair ou não trair.

+ 1 filme

Alan informa que o espetáculo traz no elenco a maior parte dos atores da + 1 filme, que é sucesso na Internet. Deko Mato Grosso, Rivisson Zürc , Gabriela Vianna e Jade Almeida contracenam ao lado de Alan Miranda, vestindo a pele de personagens que fazem refletir sobre as benesses e quiprocós de uma relação amorosa.

“Apesar do título, o que a gente quer falar é da importância dos vínculos afetivos, apesar de vários desencontros”, afirma Alan.

Ele acrescenta que a montagem estreou há dois anos. “A peça, que também trata de questões de gênero, traz atores afiados”, salienta o diretor.

Trama

Na trama, não falta um garanhão sedutor, homem com várias “filiais”, casado com uma mulher que, após descobrir as ”puladas de cerca do marido”, abandona o posto de esposa e passa à condição de amante do próprio marido e de outros homens que realizem seus desejos.

O diretor entrega que há uma personagem – que representa uma mulher sedenta por sexo – que busca dentro do casamento realizar suas fantasias, mas esbarra em um homem pacato, adepto do sexo convencional.

Por fim, a personagem construída por Rívisson Zurc representa a mulher livre que se cansou de ser amante e deseja agora um casamento cercado de filhos.

Trajetória

Alan Miranda estreou profissionalmente no teatro como ator na peça Capitães da Areia, de Jorge Amado, em montaggem realizada pela Companhia Baiana de Patifaria. A partir de então, começa sua carreira de roteirista, ator e diretor de sucesso.

Serviço

O quê: Como acabar seu casamento

Quando: Sáb, 20h / Até o dia 25

Onde: Teatro Módulo/ Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 - Pituba

Entrada: R$ 40 e R$ 20

adblock ativo