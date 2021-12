Regina Duarte traz a Salvador espetáculo Raimunda, Raimunda

A atriz Regina Duarte colhe os frutos de uma vida gloriosa, dedicada à arte, e é só felicidade. As comemorações dos 50 anos de carreira artística, completados no ano passado, estão a todo vapor. Além do espetáculo Raimunda, Raimunda, que será apresentado nesta sexta, 31, e sábado, 1º, em Salvador, ela festeja a inauguração da exposição Espelho da Arte - A Atriz e seu Tempo, no Rio de Janeiro.

As comemorações não terminam aí. A casa onde Regina nasceu, em Franca, São Paulo, está sendo transformada em um centro cultural de 200 lugares, uma justa homenagem a uma atriz singular e de raro talento, que vem brilhando na TV, cinema e teatro, com marca autoral.

"A previsão é de que o centro seja inaugurada em 2013", afirma Regina, que não esconde o entusiasmo. E aproveita para anunciar o lançamento de um livro sobre sua vida e carreira, por Ivan Izzo (Editora Global). "Na verdade, desde o ano passado estou comemorando. O personagem Clô Hayalla, de O Astro, foi um presente", diz, entre risos, esbanjando simpatia.

Desafio duplo Sobre o espetáculo Raimunda, Raimunda, que será apresentado nesta sexta, às 21 horas, e sábado, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio, Regina conta que seu maior desafio foi dirigir (pela primeira vez) e atuar ao mesmo tempo.

"Abraçar duas funções não foi fácil. É atuar e ter sempre um olho fora, tendo uma visão geral da montagem. Mas eu tive muita segurança, nunca tive dúvidas de que seria capaz, porque conheço bem o universo da peça, um épico sertanejo dividido em dois atos", acrescenta, afirmando que seu pai, um militar, era cearense.

"Nunca fiz nada parecido em minha vida. Fiquei muito feliz com o resultado", afirma a intérprete, que divide o palco com os atores André Cursino, Allan Souza Lima, Henrique Pinho, Milton Filho, Ricardo Soares, Rodrigo Becker, Rodrigo Candelot e Saulo Segreto. O texto da peça é de autoria de Francisco Pereira da Silva.

Enredo A eterna "namoradinha do Brasil" (em várias entrevistas Regina já avisou que não abre mão deste título para ninguém) e intérprete de personagens inesquecíveis, como a viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, Patrícia, de Minha Doce Namorada, Ritinha, de Irmãos Coragem, e Maria do Carmo, em Rainha da Sucata, só para citar alguns, desta vez representa uma sertaneja cearense.

"O espetáculo bebe da estética dos cirquinhos dos anos 50. No primeiro ato, é mostrada a personagem Raimunda em umfuturo devastado pela poluição, como em uma ficção. No segundo, através de recurso de flashback, vai ser contada a história de Raimunda", afirma Regina. Neste segundo ato é revelada a saga da personagem, quando sai de sua terra para o Rio de Janeiro, levando o sonho de ser uma enfermeira.

Grande bênção Embora seja mais conhecida do grande público pelos trabalhos na TV, Regina Duarte tem expressivos trabalhos no cinema e teatro. "O ator não consegue viver uma só vida. Tive a bênção de viver a vida de personagens maravilhosos, fortes, brilhantes", finaliza a intérprete, emocionada.

