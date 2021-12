Regina Duarte apresenta comédia na Casa do Comércio

Comemorando 50 anos de carreira, Regina Duarte traz a Salvador a comédia "Raimunda, Raimunda", que vai ficar em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio na sexta, 31 de agosto, e sábado, 1º de setembro, às 21h e 20h, respectivamente. Os ingressos, que custam R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado), já estão à venda na bilheteria do teatro e nos balcões Ticketmix.

Com texto de Francisco Pereira da Silva, a comédia narra a história de uma cearense que decide abandonar sua terra natal e ir para o Rio de Janeiro em busca do sonho de ser enfermeira. Oito atores dividem a cena com a atriz.

adblock ativo