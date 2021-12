Região Metropolitana recebe festival de teatro

Camaçari e Dias D'ávila recebem o festival Polo Teatral, que promove as artes cênicas pelo interior do estado, além da execução de atividades educativas. O evento tem sua abertura na sexta-feira, 16, às 19h, e segue até o dia 25 de janeiro. Há eventos gratuitos e outros com ingressos serão a preços populares de R$ 4 e R$ 2.

Em Camaçari, o festival será realizado no Teatro Cidade do Saber e, na sua abertura, será encenado o espetáculo "Solo Almodóvar". Já em Camaçari, a estraia conta com "Escândalo- Uma comédia de uma mulher só". O Polo Teatral promoverá também mesa-redonda, palestras, oficinas e máster classe (aula magma ministrada por especialista da área).

Cerca de 12 espetáculos serão apresentados nos 10 dias do evento. Cinco dessas concorrerão ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria "Espetáculo do Interior".

Confira a programação:

Camaçari

Praça Abrantes

Dia 14/01 - O Circo de um Homem Só | Horário: 17h30

Dia 15/01 - O Palhaço e a Bailarina | Horário: 17h30

Dia 16/01 - Cia Pé na Terra | Horário: 17h30

Praça 46

14/01 - Cia Pé na Terra | Horário: 17h30

15/01 - O Circo de Homem Só | Horário: 17h30

16/01 - Tentáculos-Núcleo Vagapara | Horário: 17h30



Praça Simpatia

14/01 - Tentáculos-Núcleo Vagapara | Horário: 17h30

15/01 - Cia Pé na Terra | Horário: 17h30

16/01 - O Palhaço e Bailarina | Horário: 17h30



Praça Montenegro

14/01 - O Palhaço e a Bailarina | Horário: 17h30

15/01 - Tentáculos-Núcleo Vagapara | Horário: 17h30

16/01 - O Circo de um Homem Só | Horário: 17h30

17/01 - Cia Pé na Terra | Horário: 11h

Teatro do Saber

Dia 16/01 (sexta-feira)

- Cerimônia de Abertura do Polo Teatral

- Performance Solo Almodóvar | Simone Brault

- Espetáculo Escândalo - A Comédia de Uma Mulher Só | Classificação: 16 anos | Horário: 19h

Dia 17/01 (sábado) - Rosinha e Sebastião | Classificação: Livre | 20h

Dia 18/01 (domingo)- Rosinha e Sebastião | Classificação: Livre | 19h

Dias 19/01 e 20/01 (segunda e terça-feira)- A Cartomante | Classificação: 12 anos | 19h

Dia 21/01 (quarta-feira)- Casmurro | Classificação: 10 anos | 17h e 19h

Dias 22/01 e 23/01 (quinta e sexta-feira)- Algaravias - O Marujeiro da Lua | Classificação: 16 anos | 19h

Dias 24 e 25/01 (sábado e domingo)- Era uma Vez o Menino, o Velho e o Burro | Classificação: Livre | 17h

- O Circo de Solenildo | Classificação Livre | dia 24, às 20h e dia 25, às 19h

Teatro Alberto Martins



Dias 17/01 e 18/01 (sábado e domingo)

- Elenco de Apoio | Classificação: 12 anos | dia 17, às 18h e dia 18, às 17h

- Exu, A Boca do Universo | Classificação: 18 anos | dia 17, às 20h e dia 18, às 19h - Área Externa

Dias 19/01 e 20/01 (segunda e terça-feira)

- Gonzaga - da Nascente à Foz | Classificação: Livre | 19h

Dia 21/01 (quarta-feira)

- A Família Real, uma Fuga Desordenada | Classificação: 10 anos | 17h e 19h

Dias 22 e 23/01 (quinta e sexta-feira)

- Os Três Ladrões | Classificação: 16 anos | 19h

Dias 24 e 25/01 (sábado e domingo)

- Maria Minhoca | Classificação: Livre | 17h

- Baú de Causos | Classificação: Livre | dia 24, às 20h e dia 25, às 19h



Praça Simpatia

Dias 17 e 18/01 (sábado e domingo)

- Prevenir é Melhor que Remediar | Classificação: 14 anos | dia 17, às 18h e dia 18, às 17h30

Dias D'ávila

Praça ACM

22/01 - Cia Pé na Terra | Horário: 17h

23/01 - O Circo de um Homem Só | Horário: 19h



Oficinas



- Investigação Som/ Performativa | de 19 a 23/01 | Teatro Cidade do Saber | das 9h às 13h

- Honestidade: Que tipo de arte move você? | de 21 a 25/01 | Teatro Cidade do Saber | das 9h às 13h

- Luz para Atores | de 19 a 23/01 | Teatro Alberto Martins | Das 9h às 13h

- Master Class | dia 20/01 | Teatro Cidade do Saber | das 14h às 18h |

- Mesa-redonda | dia 23/01 | Teatro Cidade do Saber | das 14h às 16h

