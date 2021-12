Reflexões sobre o ofício do ator e da realidade atual

O ator Caio Rodrigo (Pólvora e Poesia/ Cartogafia do Abismo) há algum tempo vem realizando questionamentos sobre o oficio do ator e o papel do teatro nas sociedades contemporâneas. Não só isto: sobre o mundo virtual, superexposição, cena e cotidiano, limite entre atuação e não atuação, dilemas entre tradição e contemporaneidade.

Destas indagações e pesquisas, misturadas com interrogações sobre o panorama político brasileiro, nasceu o espetáculo O Bobo, que tem estreia sexta-feira, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos.

Trata-se do segundo espetáculo solo da carreira do artista, que nesta montagem, além de atuação e concepção, também assina direção (em conjunto com Daniel Guerra), texto e figurino (também parceria com Daniel Guerra).

Permissão de ser franco

O intérprete entrega que a peça tem início quando um homem/ator anuncia seu suicídio (referência à obra do francês Albert Camus, o Mito de Sísifo). Cavando sua própria sepultura, ele encontra Yorick, personagem shakespeariano do clássico Hamlet, o falecido Bobo da Corte.

Este personagem arquétipo, que tinha licença para dizer verdades, para ser franco e que, por sua sabedoria e sagacidade, poderia criticar os próprios reis, clero e nobreza, serve de inspiração para o ator visitar outro personagem shakespeariano: o personagem Bobo, da peça Rei Lear, de William Shakespeare.

O ator complementa que citações de Maquiavel (O Príncipe) também estão presentes no espetáculo, que reflete também sobre política e transitoriedade da vida em diversas leituras de cartas emblemáticas do tarô: o louco (que em muitas interpretações é associado ao Bobo), o mago, arcano também relacionado com a profissão do ilusionista e ator, e a morte, que sinaliza para fechamento de alguns ciclos e abertura de outros.

"O que me motiva neste trabalho é o questionamento do ator nos dias de hoje", afirma o intérprete, que dirigiu no ano passado o espetáculo infantojuvenil A Máquina que Dobra o Nada (Prêmio Braskem de Teatro de Melhor Espetáculo Infanto-juvenil).

Trilha sonora

Caio faz questão de falar da trilha sonora de O Bobo. "É de Juracy do Amor, o mesmo do espetáculo Pólvora e Poesia. É ao vivo", ressalta. O cenário é assinado por Rodrigo Frota.

O ator, que escreveu o texto, não se assume como dramaturgo ainda. "Não tenho esta pretensão. Vejo o texto cênico como possibilidade de integrar a palavra a outras instâncias de arte teatral", diz.

Caio afirma que escrever, apostar nos seus próprios projetos, é uma maneira de ter autonomia no seu trabalho autoral, propondo questões que acha importante discutir. O intérprete, que atuou em Murmúrios (Nehle Franke), As Confrarias (Paulo Cunha) e Monstro (Paulo Dourado), está no elenco de Santa Joana dos Matadouros(Paulo Cunha), de Brecht, que estreia este ano.

