Reflexões sobre a vida e a morte em clima de muito humor

Em turnê pelo país, o espetáculo A Vida em Rosa, com os atores Fabiana Karla e Leandro da Matta, será apresentado neste sábado, 8, às 21 horas, e domingo, 9, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O texto é de Adriana Falcão e a direção de Claudia Borion. A intérprete, que atua no Zorra Total, programa humorístico da Rede Globo, e que recentemente fez a personagem Olga na novela Gabriela, também da emissora, destaca a boa parceira com Leandro da Matta.

"Nós atuamos juntos na peça Balaio de Gato já apresentado em Salvador, que foi bem recebida. É sempre muito bom trabalhar com ele", reforça a atriz.

Encontro inusitado - Sobre a comédia, informa que faz um papel de uma professora, uma mulher solteira, romântica, que um dia encontra um homem em uma confeitaria, que a encanta muito.

"Só que este relacionamento será bem inusitado e a fará refletir sobre a sua existência", acrescenta. Na verdade, o homem é a Morte e o embate entre os dois é o ponto alto do espetáculo, que tem duração de uma hora.

O público tem uma participação importante na dinâmica criada pelos atores, que brincam com a plateia.

Personagens - A atriz, que gravou recentemente para o Zorra Total como a personagem Preta Mil, sátira à Preta Gil, anuncia que além da participação no filme A Casa da Mãe Joana II, direção de Hugo Carvana, recebeu um convite para atuar na próxima novela das 21 horas, da Globo que será dirigida por Walcyr Carrasco.

"Mas não posso dizer se poderei fazer. Tudo depende da emissora. Vontade tenho, mas também sei do peso dos meus personagens no Zorra Total", frisa. E qual o personagem preferido de seu repertório? Ela não titubeia em citar Lucicleide "que é uma homenagem às mulheres nordestinas. Criei ela, aos 13 anos observando diversas pessoas simples", informa a atriz pernambucana.

No repertório de humor, outras personagens de Fabiana conquistaram o público com Gislaine, do bordão "Isso não te pertence mais", a Dra Lorca , que fez sucesso com o "Pode" e "Não pode" e a Dilmaquinista.

Sotaque baiano -Sobre o "sotaque baiano" em Gabriela, Fabiana diz teve aulas de prosódia e se beneficiou por ser nordestina, mas reconhece que há exageros por parte de alguns colegas. "É uma métrica difícil", afirma.

Confessou, também que é fã do humor dos atores Luis Miranda, Frank Menezes, do Bando do Teatro Olodum e de Piaba. E mais: que participará do Carnaval de Salvador . "Já saí no Trio do Asa e do Eva agora, talvez saia no de Ivente (Sangalo). Para mim é mais fácil a quebrada baiana que o frevo", finaliza, entre risos.

