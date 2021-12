Razões Para Ser Bonita faz reflexão sobre a beleza

O espetáculo Razões Para Ser Bonita, com Ingrid Guimarães, Aline Fanju, Gustavo Machado e Erom Cordeiro será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, sábado em duas sessões, 19 e 21 horas e domingo, às 20 horas.

A peça, que tem texto de Neil Labute, aborda a obsessão das sociedades modernas pela aparência. "O espetáculo fala da obsessão da beleza, porque é uma exigência do mundo, das redes sociais, a gente se vê o tempo todo , tira foto o tempo todo. É a era da valorização da imagem, da propaganda , vende-se juventude e beleza o tempo todo" afirma a intérprete Ingrid Guimarães.

Ela complementa: "A beleza abre portas, contatos, mas a longo prazo não mantém nada. ...Se você não for interessante, talentoso , inteligente não se mantêm num emprego muito menos num relacionamento. As vezes a inteligência emocional e o carisma são mais importantes ao longo da vida do que um rostinho bonito".

Trama

Ingrid fala da personagem que interpreta na peça: "A Steph se sente inferior porque o marido (Gustavo Machado) disse que o rosto dela é comum. Ela fica revoltada e eles acabam se separando e seguindo caminhos diferentes. É muito interessante pois os homens acham isso uma bobagem, mas todas as mulheres sabem o que é ouvir uma frase destas.... E a Steph fica muito magoada...".



Na peça, o personagem, Leo (o ator Erom Cordeiro, substitui Marcelo Faria) vive feliz com Carla (Aline Fanju), mas tem uma amante.

Razões para Ser Bonita foi apresentada em Salvador em 2013 e foi a primeira das 22 cidades incluídas na turnê do espetáculo. Quem já viu, pode rever pois foram feiras intervenções. "Ao longo do tempo a peça se tornou mais ágil, cortamos algumas cenas e incluí alguns improvisos meus que agradam muito ao público", frisa.

Novo desafio

A atriz fala de Chapa Quente, novo seriado da Globo, que entra no lugar de A Grande Família. "O programa mostra o cotidiano de um casal, vivido por mim (Marlene) e pelo Hassum (Genésio). O cenário principal é um salão de cabeleireiros, que fica em São Gonçalo", afirma.



"Marlene é responsável por sustentar a casa, Genésio é um desempregado. Tiago Abravanel faz um cabeleireiro recalcado. Tem também a manicure chave de cadeia, Josy (Renata Gaspar), que é namorada de um traficante. Lucinho Mauro faz um policial, o sargento Bigode. Estou bem animada pra este novo desafio", finaliza.

adblock ativo