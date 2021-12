Rainha Loulou apresenta espetáculo "Vale Tudo" nesta quinta

A drag queen baiana Rainha Loulou comanda nesta quinta-feira, 30, a primeira edição do espetáculo "Vale Tudo", no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves, no Centro. Parte integrante do projeto "Cena, Som & Fúria", o evento tem entrada gratuita e começa às 19h.

Com dublagens, coreografias, danças e cantos, em uma atmosfera de cabaret e karaokê, o espetáculo traz artistas convidados e amadores para animar o público. As apresentações são inspiradas nos grandes musicais e reunidas pelo tema "Broadway in Brotas".

