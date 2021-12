Rafael Medrado celebra 10 anos de carreira com monólogo

"Ator ficar nervoso antes da estreia é algo inerente à profissão, mas estou com a sensibilidade à flor da pele porque além de ser o meu primeiro monólogo em 10 anos de carreira, e da inauguração do conjunto de solos da Cia. Ateliê Voador, é a minha maneira de agradecer aos diretores e aos colegas que ajudaram a construir o intérprete que sou".

A afirmação é do ator Rafael Medrado (Os Cafajestes/ Salmo 91), considerado pelos pares como um dos mais talentosos de sua geração, que estreia nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Espaço Cultural da Barroquinha, o espetáculo Três Cigarros & A Última Lasanha.

O solo, que tem texto de Fernando Bonassi e Vitor Navas e direção de Djalma Thurler (O Melhor do Homem/Diário de Genet), é um relato distanciado, feito em primeira pessoa, de um narrador que incorpora personagens.

Trama verídica

A trama se inspira no caso verídico de um operário inglês que sofreu um processo de rejeição ao receber o implante de uma das mãos. Thurler afirma que o espetáculo mantém a linha política da companhia de teatro Ateliê Voador de colocar o ator no centro da discussão cênica para levantar reflexão.

"O intérprete é o trampolim para potencializar as discussões que a dramaturgia traz e, por esta razão, ele é valorizado em cena, ao contrário do cenário, figurino e iluminação, por exemplo", afirma.

Ele frisa que "a rejeição do personagem ao implante da mão sinaliza para a rejeição do que é diferente, visto pela sociedade sempre como algo menor". E Rafael complementa: "O que não está nos códigos da chamada 'normalidade' é visto como agressão".

Semelhanças

"Eu me reconheço neste homem metódico, como eu, que sou virginiano, e tem dificuldade em aceitar mudanças súbitas", afirma, empolgado, Rafael Medrado.

"Me reconheço também neste texto, que traz um conflito filosófico", complementa, acrescentando que às vezes é preciso abdicar de algo para ser feliz. "Eu, que tenho formação em publicidade, por exemplo, decidi seguir a carreira teatral".

Inversão

Rafael teve contato com o texto em 2006, com a sua primeira diretora de teatro, Sonia Brito (já falecida). "Na época não dei muita atenção, mas durante o estudo de dramaturgias contemporâneas na companhia levei este texto para Djalma, que já o conhecia", revela.

Já Djalma entrega que há uma inversão da relação de espectador e ator. "O público fica em cima do palco e o ator no lugar da plateia, o que possibilita ver o solo com outro olhos", diz.

A montagem, vale lembrar, fica em cartaz sempre de sexta a domingo, às 19 horas, no local até o próximo dia 30.

Trajetória de sucesso

Rafael lembra dos diretores que contribuíram para sua formação. "Sonia Brito me ensinou a respeitar o teatro. E Gil Santana foi importantíssimo pois em um único dia fazia três ou quatro peças infantis, excelente exercício", recorda.

Rafael menciona, entre outros, Fernando Guerreiro - "é um grande diretor, um amigo, a gente se entende muito fácil"-, que o dirigiu em Os Cafajestes e Camila Becker.

Não esquece de Edgar Passos (As Aventuras do Maluco Beleza), Márcio Meireles - "Drácula foi um aprendizado fantástico" - e Djalma Thurler - "Sou apaixonado pela metodologia dele -, que o dirigiu em Salmo 91 e O Diário de Genet, além do mestre Harildo Déda (curso de realismo).

Desafios

Se Rafael enfrenta o desafio do primeiro solo, Djalma Thurler enfrenta outras dificuldades. Contemplado com edital de manutenção de grupo, da Secult, com valor de R$ 200 mil para 2014 e 2015, ainda não recebeu o montante. "Estou trabalhando com um texto que não é meu", acrescenta o diretor.

