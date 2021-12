Racismo, extermínio do povo negro e mortes simbólicas em cena no Vila Velha

As mortes reais e simbólicas do povo preto são discutidas no espetáculo En(cruz)ilhada, que traz ao palco o ator Leno Sacramento, 41 anos, 21 deles no Bando do Teatro Olodum. A montagem encerra esta temporada, neste sábado, 29, às 19h, na Sala João Augusto, localizada no Teatro Vila Velha.

O intérprete baiano, reconhecido por trabalhos ligados ao universo da comédia, no segundo solo da carreira –o 1º monólogo foi O Clássico, stand-up cômico que questionou o humor que ridiculariza as pessoas – desta vez aposta no drama.

Leno se propôs a dois desafios: sair da "chave" do riso e não usar a palavra. Apenas corpo e gestual, para transmitir emoções. Para ajudá-lo nesta iniciativa, ele convidou o ator Roquildes Junior para encenar o espetáculo.

"Ele quis se instigar como ator e quis que eu, enquanto intérprete, me afrontasse assinando a minha primeira direção. De início fiquei temeroso, mas acabei aceitando e confesso que fiquei satisfeito com o resultado", afirma Roquildes, que integra A Outra Companhia de Teatro.

Os ingressos para o evento custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Vila Velha.

Gravações em Off

De acordo com Leno, En(cruz)ilhada, que dura 40 minutos, tem trilha sonora de Gabriel Franco, luz de Marcos Dede, figurino de Agamenon de Abreu e conta ainda com a poesia, Gramática da Ira, de Nelson Maca.

Ele diz que apostou na montagem, de gravações em off com comentários maldosos de pessoas sobre negros nos ônibus – "Só pode ser ladrão, olha como está se vestindo" ou "Dá vontade de dar um tiro na cabeça ".

E mais: além destes discursos preconceituosos e sussuros de medo, há ruídos de latidos, armas engatilhadas e ameaças explícitas.

Memória coletiva

Leno afirma que discute o extermínio cotidiano e as marcas nefastas do racismo nas pessoas só com o corpo físico. Ele admite que este foi a sua principal autoprovocação.

O ator resgata brincadeiras de criança a exemplo de esconde-esconde e jogo de gude também para falar de infância perdida e entoa canto em iorubá para falar de memória coletiva. O cenário traz uma cruz feita de luz.

"Pensei na simbologia da cruz como sacrifício e na metáfora da encruzilhada como sinalizador de vários caminhos", diz. Encruzilhada como lugar de reflexão quanto ao rumo ser tomado. Vale lembrar que na cultura afro é espaço de oferendas.

Este é a terceira texto dramatúrgico de Leno Sacramento. (Os outros foram Eles Não Sabem de Nada e TPM para Homens). Roquildes diz que a memória corporal da capoeira e da dança nos anos do Bando de Teatro Olodum foram importantes para Leno na cena

