"Quem Souber, Morre!" expõe as várias faces de Salvador

O ator Ricardo Castro depois de 15 anos de sucesso com o R$ 1,99 e 27 de carreira, volta à cena com novo espetáculo de humor. Trata-se de "Quem Souber, Morre!" outro solo que expõe o talento do artista, que também é dramaturgo e escritor (Temporal).

A montagem, que estreia neste sábado, 18, no Teatro Módulo, traz o intérprete atuando, além de assinar texto, direção, iluminação, sonoplastia, figurinos e ambientação. A peça fica em cartaz sempre aos sábados e domingos, às 20 horas, até o próximo dia 26 de julho.



Lente de aumento

O ator que já morou em Barcelona , Rio de Janeiro, Buenos Aires e São Paulo afirma que o exercício do ir embora e voltar lhe deu uma clareza maior do que é genuíno em Salvador.



E são estas particularidades que ele aborda na peça. "Falo, entre outros temas, do monstruoso e do sublime em Salvador. Do sincretismo religioso, do sincretismo cultural, do jeito de ser do soteropolitano", afirma Castro, reconhecido pelo talento e versatilidade.

Não faltam homenagens a baianos que vão de Gregório de Matos a Carlinhos Brown, passando por João Ubaldo, Antônio Risério, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, João Gilberto, Glauber Rocha, Raul Seixas e muitos outros. Ricardo inclusive afirma que se inspirou no livro de Antonio Risério, Uma História da Cidade da Bahia, o qual recomenda como leitura obrigatória.



Estilo teatral

O artista afirma que quando montou R$ 1,99, o solo era uma necessidade por conta de questões como a falta de patrocínio e apoios. "A situação não mudou neste aspecto, continuo bancando o espetáculo, mas agora também adotei este formato como estilo", afirma, acrescentando que prefere ir à luta do que lamentar.



"Fazer teatro é um esforço imenso, intelectual, físico, espiritual. Nunca recebi nenhum prêmio, mas tenho o que todo artista almeja: plateia. Eu sempre tive público e isso para mim é o meu maior reconhecimento", diz.



Projetos

E quem pensa que o artista desistiu de contracenar, engana-se. "Gosto muito de contracenar. Tenho, inclusive, levado projetos meus para outros artistas, mas o que acontece é que eles, se não forem contemplados com patrocínios ou editais, desistem", entrega.



Mas para Ricardo Castro não tem tempo ruim. Ele diz que a dificuldade para ele é desafio. E mais: dirigirá a atriz Andréia Elia na comédia Faça Como Isadora, que estreia no segundo semestre e tem pronto um roteiro de uma websérie sobre dois policiais que se separam e começam a viver juntos.

Como canta também - o moço foi abençoado - quer voltar com o projeto Novas Tentativas de Amor, show-cênico com canções de Vinicius de Moraes.

