Quarto do Nunca entra em cartaz no teatro Vila Velha

O espetáculo 'Quarto do Nunca', inspirado no romance 'Peter Pan', de J.M. Barrie, entra em cartaz no Teatro Vila Velha nesta quarta-feira, 30, e segue até a quinta, 31, às 20h.

A montagem foca em quatro temas: memória, sombra, tempo e sabedoria, de acordo com o diretor, João Branco, a peça éfeita para todas as idades e pretende envolver, além de fantasia e o lúdico, a memória, sensações, energia e musicalidade.

Encenada por jovens de 14 a 23 anos, 'Quarto do Nunca' integra a programação do Ano de Portugal no Brasil, através do Projeto K Cena, que é um diálogo lusófono entre Brasil, Portugal e Cabo Verde.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

