Quarteto marca os 15 anos de teatro de Gil Vicente

Heiner Müller (1929-1995), um dos mais importantes dramaturgos do século 20, foi um autor engajado politicamente, que colocou-se sempre ao lado de processos históricos, posicionando-se, por exemplo, sobre o fim da República Democrática Alemã e a unificação.

Discípulo de Bertolt Brecht e influenciado por Antonin Artaud, o autor de obras como Medeamaterial, Hamlet Machine e Morte em Berlim volta a ser encenado em Salvador.



A iniciativa é do dramaturgo e diretor teatral Gil Vicente Tavares (Sargento Getúlio/Os Javalis/ Os AmantesII), que traz à cena o espetáculo "Quarteto". A estreia acontece nesta quinta-feira, 8, às 20 horas, no Teatro Icba, ficando em cartaz de quinta-feira a sábado até o dia 31.

Ligações Perigosas



Encenada há 15 anos, por ocasião da formatura de Gil Vicente no curso de direção teatral da Escola de Teatro da Ufba, a montagem, versão teatral do romance francês As Ligações Perigosas (Les Liasons Dangereuses), ganha, agora, nova releitura.



Em cena, dois intérpretes respeitados: Marcelo Praddo, 29 anos de teatro, e Bertrand Duarte, que retorna aos palcos depois de 28 anos afastado (o ator estava se dedicando mais ao cinema e à TV).



"Na verdade, esta peça foi um cartão de visita para minha entrada em cena no teatro baiano. Em 1999, a minha peça de formatura lembrava os salões da nobreza francesa antes da Revolução Francesa e trazia no elenco os atores Harildo Déda e Joana Schnitman", afirma Gil Vicente, que ganhou o Prêmio Copene de Teatro (atual Braskem) na categoria Revelação.



"Esta encenação aproxima-se muito mais da ambientação de um bunker, após a terceira guerra mundial. É como se a bomba já tivesse explodido e restam dois seres como restos de humanidade", revela. Gil acrescenta que quis se desafiar a revisitar esta obra - "que tem texto difícil e exige exercício de interpretação" - em outro momento de sua vida, quando está menos imaturo. E diz que trabalhou mais a questão do movimento corporal, da dança.



Retorno



O ator Bertrand Duarte, que pode ser visto no cinema com o filme Pau Brasil, de Fernando Belens, retorna aos palcos após 28 anos de ausência, embora nunca tenha deixado a base do fazer teatral nas interpretações de cinema e TV.



"A última peça que fiz foi Deus, em 1986, espetáculo de graduação em direção de Edgard Navarro na Ufba. Agora, este texto de Müller é muito desafiador. É o texto mais dificil que encaro, mas estou tranquilo. Este é o tipo de teatro em que acredito, com foco na interpretação, que elimina excessos". afirma.



Ainda segundo Bertrand , "Gil (Vicente) , seguindo as propostas do Teatro NÚ, desnuda a cena, a cenografia, os artifícios e até mesmo a ilusão teatral, priorizando a economia gestual".



O intérprete atuou no cinema, entre outros filmes, em Superoutro, Dawson- Isla 10, O Homem que Não Dormia e Pau Brasil . Na TV, entre outras, participou das séries Amazônia e Gabriela e da novela Favorita.

Versatilidade

O ator Marcelo Praddo, que tem transitado com sucesso, tanto no drama como na comédia (O Sumiço da Santa/ Boca de Ouro/ Hamlet) ), dando mostra de versatilidade, pontua, também, que este é o texto mais desafiador de 29 anos de carreira.



"É um texto muito bonito, imagético, mas muito difícil. Não é simples de ser abordado", reforça. O ator informa que os ensaios duraram três meses e que a montagem tem uma hora de duração.

