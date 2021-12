Projeto une teatro e gastronomia em monólogos

Três intérpretes baianos, Jacyan Castilho, Igor Epifânio e Paula Lice, se juntaram para realizar um empreedimento que trata de teatro e gastronomia. O resultado é o projeto Um Piano, O Bolero e a Galinha, que aborda os temas propostos em três solos distintos.

Os salões suntuosos, a varanda e a cozinha do Instituto Feminino da Bahia serão palco das mostras cênicas que acontecem sempre às 20 horas e que ofereçerão ao público - grupos de apenas 20 pessoas - iguarias diversas, em dias específicos.

O projeto estreia nesta terça-feira, 5, com o solo Parece Bolero, de Paula Lice, com direção de Renê Guerra (também diretor de cinema). A intérprete representará uma professora que vai dar aula de bolero.

Paula Lice destaca que o solo "é uma homenagem ao feminino e ao melodrama" e acrescenta que se debruçou sobre os perfis femininos da minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga. "A personagem, que vive um casamento que já não tem sentido, traz reflexões sobre o papel da mulher", diz.



O solo de Paula Lice (na apresentação o público poderá provar petiscos variados de frutos do mar) prossegue até quinta-feira, no mesmo horário.

Matar galinha

De 12 a 14 de novembro, será a vez do solo de Igor Epifânio, A Arte de Matar Galinhas, uma cena-jantar na qual o público entra diretamente na cozinha para assistir a um "curso".

O intérprete afirma que seu personagem "é um cozinheiro misterioso, que vai ensinar uma técnica que as pessoas já estão familiarizadas".

Igor revela que durante a encenação este personagem vai falar, entre outros temas, "de como muitas vezes as pessoas recebem a herança alimentar e não param para pensar nesta questão". No final, será servida uma canja.

Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, Jacyan Castilho apresenta o solo L. recebe. De acordo com a intérprete, o espetáculo mescla biografias reais da oficial de chancelaria que trabalhou muitos anos na embaixada brasileira de Paris, a socialite Laurita Mourão (filha do general Olympio Mourão, um dos artífices do golpe de 64), e vivências pessoais da atriz.

O público desfrutará de um jantar caprichado no salão principal do Instituto. De 26 a 28, todos os solos retornam e as pessoas podem escolher o solo que quer ver.

