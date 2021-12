Projeto traz parceria da coreógrafa Ivani Santana e BTCA

O projeto Gretas do Tempo, que contempla dança, videoinstalação e caminhada sonora, criado pela coreógrafa Ivani Santana para os dançarinos do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), tem abertura sábado, 9, a partir de 10 horas, no Palácio Rio Branco, Centro.

Ivani, coreógrafa e bailarina paulista, há 11 anos radicada em Salvador, é reconhecida pelo trabalho de pesquisa na área e por ser pioneira do Projeto Arte em Rede, que divulga projetos de dança pela internet. Ela afirma que é a primeira vez que trabalha com a prestigiada companhia baiana, criada em 1981.

"Fui convidada pela dançarina e coreógrafa Lícia Morais, coordenadora do Núcleo de Estudos Pesquisas e Ações Coreográficos do Teatro Castro Alves, para trabalhar com os bailarinos do BTCA.

Aliás, eles também me escolheram, o que me deixa bastante feliz, pois é um projeto que se debruça sobre a memória dos bailarinos e da cidade", afirma a coreógrafa.

Ações do projeto

De acordo com a pesquisadora Ivani Santana, professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, o projeto é dividido em três ações.

A primeira ação, as videodanças, pode ser assistida diretamente no site do projeto (www. gretasdotempo.com.br) e no Palácio Rio Branco.

Outra ação é a de intervenção urbana, que acontece no Centro Histórico, com uma caminhada sonora que será realizada sábado, a partir das 19 horas, entre a Praça da Sé e o Palácio Rio Branco, na Rua Tomé de Souza.

Instalação

Por fim, uma instalação interativa no Palácio Rio Branco. A instalação capta e processa a imagem e sons dos próprios visitantes e conta, em um determinado momento, com performance dos dançarinos do Balé Teatro Castro Alves.

Na performance participam os dançarinos Lícia Morais, Paullo Fonseca, Agnaldo Fonseca, Lila Martins e Rosa Barreto.

Ivani elogia os bailarinos do TCA. "São bailarinos maduros, com corpo de alto preparo técnico. Meu desafio neste trabalho só foi o pouco tempo. Foram apenas dois meses de um trabalho árduo, com a Copa do Mundo, São João e greve da polícia", acrescenta.

Parceria

Ivani Santana ressaltou a parceria no projeto com Sandro Canavezzi, que possui graduação em Arquitetura e Urbanismo na Escola de Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP (1995) e mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo.

Entre as imagens captadas para as videodanças, pontos de grande beleza, a exemplo do quebra-mar da Marinha, o Forte São Marcelo, o subsolo do Mercado Modelo, os jardins do próprio Palácio, o mar de Salvador, a Praça da Sé.

Nas videodanças também foi explorada a memória corporal dos intérpretes do BTCA.

