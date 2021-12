Projeto traz ancestralidade africana e documentação

O ator Thiago Romero (Revelo/ Exu - A Boca do Universo) volta aos palcos com o espetáculo "Orí - Na Rota dos Orixás O solo", que estreou no ano passado, desta vez percorre dez terreiros de Salvador.

A abertura do projeto acontece no Centro Cultural do Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, nesta terça-feira, 2, às 15 horas. A área é reconhecida pela importância histórica para as práticas de religiões de matriz africana.

"O projeto foi contemplado com o edital Arte em Toda Parte, da Prefeitura, que recebeu valor de R$ 45 mil", informa o intérprete que, além de atuar, assina direção, dramaturgia e figurino da montagem.

História pessoal

"Neste trabalho, que mostra o processo de encontro de uma pessoa com seu orixá, dentro do candomblé, trago ao público um pouco da minha trajetória até ser iniciado, sem, é claro, revelar fundamentos sagrados", salienta o ator.

Thiago conta que o solo nasceu durante processo de montagem de "Exu - A Boca do Universo". Além de integrar elenco, o ator assinou cenografia, figurinos e maquiagem, pela qual chegou a receber indicação ao Prêmio Braskem 2014 na categoria especial.

"Fernanda Júlia, a diretora, fez uma provocação e eu criei uma pequena cena, que depois virou o espetáculo", conta, afirmando que une as pesquisa do Núcleo Afro Brasileiro de Alagoinhas - NATA, do qual faz parte, com a documentação do grupo Teatro da Queda, o qual dirige.

