Projeto Terças Pretas traz leitura dramática de "Ó paí, ó"

O Bando de Teatro Olodum apresenta, nesta terça-feira, 21, a partir das 19h, uma leitura dramática da peça "Ó paí, ó", no Teatro Vila Velha, na avenida Sete de Setembro. O espetáculo - com ingressos que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) -, faz parte do projeto Terças Pretas, onde o grupo reúne música, literatura, moda e teatro.

Com direção de Márcio Meirelles, a leitura contará com a participação de ex-integrantes do grupo para interpretar novamente os personagens que retratam o cotidiano da comunidade do Centro Histórico de Salvador. Entre os convidados estão os atores Luciana Souza, Tania Toko, Lázaro Machado, Cristóvão Silva, Nauro Neves, Floriano Barbosa e Anativo Oliveira.

