Projeto Teatro na Praia começa neste domingo

Durante o Verão Coca-Cola, o teatro vai tomar conta das praias, na quarta edição do Teatro na Praia. O projeto integra a programação do evento Verão Coca-Cola, com atrações para cada domingo de janeiro, na Praia de Armação.

Na primeira edição, que acontece neste domingo, 6, Jackson Costa apresenta o recital poético "A Coisa". No segundo domingo (dia 13), é a vez do "Eletropopcomédia", interpretado por Márcia Andrade, seguido de "Um Caso de Língua", com Urias Lima (dia 20) e o stand-up comedy "Humor sem Regras", com Guga Walla, realizando o encerramento do festival de teatro no dia 27. As peças serão encenadas sempre das 16 horas às 16h45.

